Pag-angkat ng isda gagawin bilang 'conservation measure', ayon sa BFAR

MAYNILA - Ipinaliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ang pag-angat ng isda ay isang "conservation measure" para sa tatlong buwang closed fishing season.

“Yung pag-iimport natin because of conservation measures kasi meron tayong 3 months of fishing season ‘di ba? Walang mangingisda muna para naman lumaki, maging adult at mag spawn ang mga isda,” sabi ni BFAR Dir. Eduardo Gongona.

Sa panayam sa Teleradyo nitong Miyerkoles, sinabi ni Gongona na hindi sasapat ang pinagkukunan ng isdang tilapia at bangus para mapunan ang lahat ng pangangailangan para rito.

Ito naman aniya ay pinag-aralang mabuti ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council.

“Kaya nga dahil sa pinag-aralang maigi, in-assess kung ilan talaga, nag-recommend ng 30,000 metric tons, maliit lang po yan pero makakatulong na kasi meron naman tayong pinagkukunan na iba sa aquaculture,” sabi niya.

Nito lamang buwan ng Oktubre ay umalma ang mga tilapia grower sa balitang mag-aangkat ang gobyerno gayong hindi nawawalan ng supply ng nasabing isda ang bansa.

- TeleRadyo 25 Nobyembre 2020