Sa gitna ng nagtataasang presyo ng bilihin at singil sa tubig at kuryente, pahirap na pahirap nang pagkasyahin ng maraming Pinoy ang kakarampot na budget para sa mga gastusin. Umaasa na lang sila sa sariling diskarte at lifestyle change o pagbabago sa mga dating nakagawian. Nagpa-Patrol, Reiniel Pawid. TV Patrol, Linggo, 20 Nobyembre 2022