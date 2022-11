NGCP nagtatayo ng power substation sa Boracay

Watch more on iWantTFC

Nagtatayo ng power substation ang National Grid Corporation of the Philippines sa Boracay bilang paghahanda sa paglobo ng bilang ng mga turista sa isla. Sangkaterbang kompanya naman ang binigyan ng kontrata ng Department of Energy para magtayo ng wind farms sa gitna ng dagat. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Miyerkoles, 16 Nobyembre 2022.