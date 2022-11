Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Hindi titigil sa paghahabol sa lahat ng klase ng negosyante ang Bureau of Internal Revenue ukol sa pagbayad ng tamang buwis, ayon sa isang opisyal nitong Lunes.

Ayon kay BIR deputy commissioner Marissa Cabreros, naging kampanya nila na mag-register ang mga influencer, vlogger, at online sellers sa ahensiya.

Hindi umano titigil ang BIR sa paghahanap ng impormasyon sa income ng mga ito.

Kung hindi nakadeklara, hindi umano pwede na hindi masulatan ang mga ito.

Ayon kay Cabreros, madami na ang nagparehistro sa BIR na influencers at vloggers. Nasa libo na umano ang nagparehistro sa BIR.

Paliwanag niya, iba ang obligasyon ng pagrerehistro sa pagbabayad ng buwis.

Nasa radar na ng BIR ang mga visible sa social media. Ang palugit na binigay ng BIR last year, kahit late mag register, hindi umano sila nag-impose ng penalty.

Paalala ni Cabreros, akasaad sa Tax Code na kung kelan kumita at may kinita, kailangan nakapagreport at nagbayad ng buwis ang mga dapat magbayad.—SRO, TeleRadyo, Nob. 14, 2022