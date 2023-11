Watch more on iWantTFC

May napili na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporation na mamamahala sa kontrobersyal na Maharlika fund. Ito'y matapos baguhin ang ilang probisyon ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Act of 2023. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Lunes, 13 Nobyembre 2023