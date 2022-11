Watch more on iWantTFC

Nais ng ilang mangagagwang bumalik na muna sa work-from-home set-up para makatipid dahil sa nagtataasang presyo ng bilisin at pamasahe. Kaya naman hinihikayat ng Department of Labor and Employment ang mga employer na gamitin ang batas sa telecommuting. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Linggo, 13 Nobyembre 2022