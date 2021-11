Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nagbahagi ng magandang balita ang isang grupo ng mga panadero na hindi gagalaw ang presyo ng Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty sa panahon ngayon.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Chito Chavez, dating bise presidente at tagapagsalita ng Philippine Federation of Bakers Association Incorporated, na ito ay bilang suporta sa mamamayang Pilipino at maging sa pamahalaan ngayong may COVID-19 pandemic.

“Hindi po tataas sa panahong ito. Nangako po ang presidente ng PhilBaking, si Johnlu Koa, na ito ay hindi nila gagalawin. Sila po ang malalaking manufacturer niyan,” ani Chavez.

Pero sa kabila nito, hirap pa rin makaahon ang mga panaderya sa bansa, lalo na ang mga community bakers, dahil sa epekto ng COVID-19 lalo pa’t nagtataasan din ang mga pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay.

Sabi ni Chavez, ramdam nila ang pagtaas ng presyo ng mga sangkap tulad ng margarina na tinatayang nasa 48 percent ang pagtaas, shortening na nasa mga 30 percent, LPG, asukal at skim milk.

“Hindi kami masasaktan kung hindi nagtaas itong ibang ingredients,” sabi niya.

Sagot din aniya ng management ng mga bakery ang pagpapa-disinfect at mga kailangan sa pagpapatupad ng health standard tulad ng alcohol, face mask at antibiotic ng kanilang mga empleyado.

Bukod sa mga kasamahan nila na may isa o dalawang pwesto sa mga malls, tinamaan din nang husto ang mga bakery at panadero sa Cuenca, Batangas.

“Ang mga taga Cuenca po ang siyang taga gawa ng pandesal sa Metro Manila. Kami po ay pandesal maker kaya po ang Cuenca kung tawagin Home of the Baker, mga manggagawa ng pandesal. 'Yan po ang aming livelihood project. Kami po ay medyo tinamaan talagang 'yung off and on, ito ay maliliit lamang na hand-to-mouth ang operation. Ito po ay talagang kung hindi makakagalaw ang presyo ng tinapay ay talagang ang mga ito ay baka hindi makakita ng 2022 or 2023, bagay na [idudulog] namin sa pamahalaan na kung magkaroon kami ng paggalaw sa presyo ito po ay survival cost,” sabi niya.

Bagamat malaki ang posibilidad aniya na tumaas ang presyo, ang mga community bakers naman na hindi magtataaas ng presyo liliitan ang paggawa sa tinapay para makaraos.

“Yung hindi makakapagtaas ay magpapaliit [ng pandesal] dahil wala po tayong magagawa. Ang amin lamang laging pinag-uusapan is just to survive. Gusto rin po naming mag-survive ang aming kinukunan ng materyales—mantika, harina, asukal—pag sila ay hindi nakapagtaas at mataas din ang raw materials na ginagamit nila, sila rin naman ang magsasara. Wala rin kaming mabibilhan,” paliwanag niya.

- TeleRadyo 12 Nobyembre 2021