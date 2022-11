Watch more on iWantTFC

MANILA – May ilang negosyo na mahihirapan kung magpapatupad ang pamahalaan ng dagdag na sahod para sa mga manggagawa, ayon sa isang grupo.

Ayon kay Employers Confederation of the Philippines (ECOP) President Sergio Ortiz-Luis, maaaring hindi makapagbigay ng dagdag na sahod sa kanilang mga empleyado ang ilang micro, small, and medium enterprises (MSMEs).

“Marami sa mga enterprises natin mga micro, 90% ng ating mga enterprises micro,” aniya.

“Pag nagtaas ka ng minimum wage, alam mo naman, yung mga micro na 'yan nung pandemya kalahati niyan nagsara, yung iba hindi pa nagbubukas, yung iba hindi pa tinatawag lahat ng empleyado nila, so ang nangyayari ngayon eh dalawa choice ng mga yan pag di nila kaya: magbabawas pa uli ng tao para makasunod o, ipapasa nila sa customer yung presyo,” paliwanag niya.

Nitong Miyerkoles, binuhay ng isang grupo ng mga manggagawa ang panawagan para sa P100 dagdag-sahod para sa lahat ng minimum wage worker.

Mababang sahod ang nakikitang pangunahing dahilan kung bakit sumipa ang bilang ng underemployed o mga manggagawang napipilitang maghanap ng dagdag na trabaho.

Ayon sa pinakahuling datos na inilabas ng Philippine Statistics Authrority, may 7.33 milyong Pilipinong naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan nitong Setyembre. Mas mataas ito sa 7.03 milyon na naitalang underemployed noong Agosto 2019.

--TeleRadyo, 11 Nobyembre 2022