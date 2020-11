Online appointment system para sa pagpapakabit ng RFID sticker sa NLEX, ipatutupad na

Watch also in iWantTFC

Mahaba na ang pila ng mga sasakyan sa Mindanao Avenue sa North Luzon Expressway toll plaza kung saan halos dalawang oras na silang naghihintay sa gilid ng kalsada para makapagpakabit ng kanilang Easytrip RFID stickers bago mag deadline sa Disyembre 1.

Abiso naman ng Metro Pacific Tollway Corporation sa mga magpapakabit ng RFID na simula Martes maaari nang mag book ng online appointment para makaiwas sa mahabang pila sa mga toll plazas.

Maaari umanong i-scan ang mga QR codes na makikita sa Easytrip Facebook page at website. Mayroong registration form na kailangang sagutan at saka pipili ng nais na schedule tulad ng petsa, oras at lokasyon sa pagpapakabit ng RFID sticker.

Makakatanggap ng email kung saan ibibigay ang confirmation QR code.

Ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation, daragdagan pa nila ang appointment-only installation sites para maiwasan ang pila ng mga motoristang nagpapakabit ng RFID stickers sa mga toll plazas.

- TeleRadyo 10 Nobyembre 2020