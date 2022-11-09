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Panawagan para sa P100 dagdag-sahod muling binuhay

ABS-CBN News

Posted at Nov 09 2022 07:57 PM

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Mababang sahod ang nakikitang pangunahing dahilan kung bakit sumipa ang bilang ng underemployed o mga manggagawang napipilitang maghanap ng dagdag na trabaho. Dahil dito, muling binuhay ang mga panawagan para sa P100 dagdag-sahod para sa lahat ng minimum wage worker. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Miyerkoles, 9 Nobyembre 2022

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