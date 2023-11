Watch more on iWantTFC

Sampung taon na ang nakalipas mula nang bayuhin ng Super Typhoon Yolanda ang mga probinsiya ng Samar at Leyte. Tinatayang nasa halos 6 milyong manggagawa ang naapektuhan ng pananalasa. Pero sa pagsisikap ng lokal at pribadong sektor, patuloy ang rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Kasama na rito ang San Juan By The Bay Floating Cottages and Boardwalk sa Santa Rita, Samar, na isang proyektong sinimulan pa ng ABS-CBN Foundation. Nagpa-Patrol, Bernadette Sembrano. TV Patrol, Lunes, 6 Nobyembre 2023