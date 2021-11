Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Ikinatuwa ng mga management ng mall na maaari na muling makapasok ang mga bata sa kani-kanilang establisimyento ngayong ibinaba na sa Alert Level 2 ang Metro Manila.

“Starting November 5 allowed 'yung mga bata sa ating mga malls. Sa Ayala Malls, we welcome po ang lower alert level 2 as we welcome 'yung mga bata, senior citizens even 'yung mga families nila,” sabi ni Pivi Diaz, cluster head for operations, central team ng Ayala Malls Group.

Ganito rin ang sinabi ni Mina Domingo, operations director ng Robinsons Malls.



“Napakasaya natin na 'yung ating wish the other day ay nagkatotoo na nang mabilis. We're already allowing children in all Robinsons Malls,” sabi niya.

Naghahanda na rin ang dalawang malls sa muling pagbubukas naman ng kanilang mga sinehan at inaasahang mga tatangkilik nito.

“Naghahanda pa rin kami sa pagbubukas ng Robinsons Movieworld. Wala pa tayong schedule. We will follow whatever LGU guidelines there will be in terms of allowing children inside the moviehouse,” sabi ni Domingo.

Sa Nob. 10 naman babalik sa operasyon ang mga sinehan ng Ayala Malls.

“We have 8 Ayala Malls cinemas that will be opening. Ito 'yung Glorietta 4, Ayala Mall Circuit, Market Market, Fairview Terraces, Cloverleaf pati Trinoma, yun ang ini-eexpect nating magbubukas ng sinehan sa Nov. 10,” sabi ni Diaz.

Dagdag ni Diaz na susundan ito ng pagbubukas ng mga sinehan naman sa Greenbelt at UP Town Center sa Nob. 17.

“November 10 ang nakalinya na blockbuster ay Dune at saka A Quiet Place 2. Excited kami lahat to welcome back our cinema-goers sa 8 na malls natin sa Metro Manila,” sabi ni Diaz.

Hiling naman ng dalawang malls sa publiko na laging sumunod sa mga ipinatutupad na health protocols kontra sa pagkalat ng COVID-19.

“Maraming nakaplano at nakahanda para sa ating mga kababayan at customers sa mga different Ayala Malls, may mga treats at fun and exciting activities para sa buong pamilya hindi lang this weekend, but this coming holiday season. Rest assured na lahat ng activities na nakalatag sa lahat ng Ayala malls natin are safe. Lahat ng safety protocols will be observed,” sabi ni Diaz.

Dagdag naman ni Domingo: “Masayang-masaya kami at excited na i-welcome back ang mga consumers sa lahat ng Robinsons Malls. Sinisigurado namin na lahat ng safety measures ipinapatupad para maging pleasant, enjoyable at safe ang malling experience.”

Inimbitahan din ni Domingo ang publiko sa kanilang Christmas Tree Lighting sa Robinsons Place Manila alas-6 ng gabi ngayong Sabado.

“This is the mark that we’re really celebrating the holiday season in all Robinsons malls,” sabi niya.

- TeleRadyo 6 Nobyembre 2021