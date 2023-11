Watch more on iWantTFC

Sumikat bilang child star ang aktor na si Niño Muhlach noong dekada '70.

Pero bukod sa pag-arte, nakilala ang tinaguriang "forever child star" sa pagbebenta ng mga ensaymada.

Taong 1993 nang itayo ng kaniyang ama ang kanilang ensaymada business sa apartment na pagmamay-ari rin nila sa Quezon City.

Bukod sa mga ensaymada, bida rin sa kanilang bakery ang iba't ibang klase ng tinapay.

"We have other bread products but these are just for support dahil minsan naghahanap ng ibang bread products ang mga customers pero our main products pa rin talaga ay 'yung ensaymada po," pagbabahagi niya kay Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Ang buhay child star at negosyante ni Niño Muhlach panoorin sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

