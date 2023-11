Watch more on iWantTFC

Full-time negosyante ngayon sa Singapore ang Pinay na si Joyce Lim.

Gumagawa siya ng mga produkto gaya ng coaster na inilalagay sa mug ng kape o 'di kaya't lagayan ng mga alahas.

Sa naging panayam sa kaniya ni Migs Bustos para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!", ibinahagi niya na minsan na siyang naging flight attendant dahil sa kagustuhan ng kaniyang nanay.

"I graduated from interior design. After I graduated my mom wanted me to go for stewardess. So, I went for 2 years pero it was very challenging like for example may Christmas or family get together I couldn't be there. I didn't like that part," ani Joyce.

Nagsimula siyang magnegosyo ng mga alahas pero napadpad sa paggawa ng produktong makatutulong sa kalikasan.

"I can have 35 kg waste na ang laki-laki ng waste ko and na-guilty ako I wasn't a responsible human on earth like I did more waste while creating. So, that's why I continue to research and experiment even looking to overseas the material and that's why I discovered jesmonite," pagdedetalye niya.

Ano nga ba ang produktong jesmonite at paano ito nakatutulong sa kalikasan?

Ang kuwento ng negosyo ni Joyce Lim alamin sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

