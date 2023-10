Watch more on iWantTFC

Hindi sukat akalain ni Kristina Po na ang bilyong pisong pera na mayroon sila ng kaniyang pamilya ay maglalaho ng parang bula sa gitna ng pandemya.

Sa naging panayam sa kaniya ni Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!", iba't ibang negosyo ang pinasok nila ng kaniyang asawang si Reanne.

"During pandemic po inaasahan po talaga namin na meron na talaga kaming makukuhang funds habang wala po talaga kaming makukuhang money galing sa businesses kasi nagsara po 'yung resort, nagsara din po 'yung mga salon. Inaasahan po namin siya but 'yun po hindi po sila naka-deliver it’s because sinabi po nila na naipit din daw po sila sa collection," pagdedetalye ni Kristina.

Dahil dito, umabot sa punto na gusto nang sumuko ni Kristina pero naging inspirasyon niya ang dalawang anak para magpatuloy.

Tinanggap ni Kristina ang naging kapalaran nila at nagdesisyong bumuo ng sarili nilang negosyo na may kinalaman sa pagpapabuti ng kalusugan.

Ang "riches to rags" story ng pamilya Po panoorin sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

