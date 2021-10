Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Muling nagpaalala ang Maynilad nitong Huwebes sa nakatakdang water interruption mula Okt. 29 hanggang Nob. 1 sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite para bigyang daan ang implementasyon ng pipe realignment sa Sobriedad Street sa Sampaloc, Maynila.

“Humihingi rin kami ng paumanhin sa abalang dulot ng pipe realignment, pero ginawa po namin ito para bigyan daan ang flood control project ng DPWH. Ito po ay para masolusyusnan ang laging pagbaha sa Maynila,” sabi ni Grace Laxa, tagapagsalita ng Maynilad.

Ayon kay Laxa, iniusog nila ang petsa bilang tugon sa hiling ng kanilang mga customers na mabigyan ng mas mahabang panahon na makapaghanda.

“Wala namang nagbago sa mga apektadong barangay at sa duration po ng service interruption. Nagbago lang ang date ng implementation namin,” sabi ni Laxa.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Laxa na nakipag-ugnayan na sila sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) at gayundin sa Department of Public Works and Highways hinggil sa desisyong iurong ang pipe realignment activity.

“Gamitin na rin namin ang deferment na pagkakataon para madagdagan pa ang available mobile water tankers at mga stationary water tankers sa tulong na rin ng ating mga LGU at Bureau of Fire Protection,” sabi niya.

Magiikot aniya ang mga tanker para magbigay ng malinis na tubig sa mga apektadong mga lugar.

Nakapost na rin aniya sa kanilang social media pages at website ang listahan ng mga barangay na apektado ng water interruption.

- TeleRadyo 28 Oktubre 2021