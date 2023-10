Bagsak-presyo ng diesel, kerosene nagbabadya

Watch more on iWantTFC

Lumaki pa ang naka-ambang rolbak sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo, pero may bahagyang pagtaas ang gasolina batay sa unang apat na araw ng trading sa world market. Samantala, tinuligsa ng ilang grupo ang Department of Energy dahil sa umanoy pagsulong sa marumi at mahal na enerhiya imbes na paramihin ang malilinis o renewable energy sources. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Biyernes, 27 Oktubre 2023.