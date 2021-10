Watch more on iWantTFC

Muling nagpaalala ang Department of Labor and Employment na hindi maaaring alisin sa trabaho ang mga empleyadong hindi pa nakakapagpabakuna vs. COVID-19. Hinimok din ng DOLE na magsagawa ng maayos na dialogue ang mga employer na mahihirapang magbigay ng 13th month pay. Nagpa-Patrol, Angel Movido. TV Patrol, Linggo, 24 Oktubre 2021.