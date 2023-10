Publiko binalaan sa scam gamit ang e-wallet

Watch more on iWantTFC

Iminungkahi ng isang tech at data expert ang pagsasagawa ng regular na cyberdrills kasunod ng cyberattacks sa ilang website ng gobyerno. Nagbabala naman ang Department of Information and Communications Technology sa mga scam gamit ang e-wallet account. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Lunes, 23 Oktubre 2023