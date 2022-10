Watch more on iWantTFC

Pagkatapos ng 2 magkasunod na linggong taas-presyo, magkakaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes.

Maglalaro sa P0.90 hanggang P1.10 ang inaasahang bawas-presyo sa kada litro ng diesel, P0.10 hanggang P0.40 sa gasolina, at P0.60 hanggang P0.90 sa kerosene.

Ayon sa mga taga-industriya, taas-baba ang naging presyuhan ng petrolyo sa world market nitong linggo pero mas nangibabaw ang mahinang demand sa langis dahil sa takot sa recession.

Dahil dito, nagkaroon ng bawas-presyo sa average price ng imported na petrolyo.

Ang dapat bantayan, ayon sa mga taga-industriya, ay ang aktuwal na bawas na 2 milyong bariles sa produksiyon ng langis ng Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus sa Nobyembre at embargo ng Russian oil sa Europa sa Disyembre.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News