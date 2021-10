Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Mag-aangat ng isda ang pamahalaan para mapunan ang kakulangan sa supply dahil sa off-fishing season, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR).

“Ito yung panahon na nagsisimula yung off-fishing season because of conservation measures. So some major fishing areas dito sa Pilipinas ay bawal mangisda dahil nga kailangan yung mga isda ay mangitlog at yung maliliit, lumaki para pagdating ng tamang panahon, yun ang time na open fishing season makahuli sila,” pahayag ni Dir. Eduardo Gongona.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Gongona na apektado ng off-fishing season ay ang mga local producer kaya naman sa panahong ito rin ay nagha-harvest na sa aquaculture.

Pero kulang pa rin aniya ito kaya nagrekomenda na sa Department of Agriculture na mag-angat ng pandagdag na supply ng isda.

“Ang nai-recommend natin ay 65,000 metric tons. Ang pinirmahan niya 60,000 metric tons para po yan sa last quarter ngayong taon. Yan ang kaukulang maidadagdag sa kakulangang ng supply dahil nga sa conservation measures,” sabi niya.

Kailangan aniya ito bilang balancing act para hindi na tumaas ang presyo ng isda at hindi makaapekto sa inflation.



“Ang trabaho ng BFAR more local production, hindi po ang pag-angat. Nire-recommend lang po yan pagka na-determine ng ating technical working group, na-determine ng NFARMC (National Fisheries and Aquatic Resources Management Council) at na-dtermine ng ibang grupo na kailangan talaga na magkaroon tayo ng additional supply,” sabi niya.

- TeleRadyo 22 Oktubre 2021