Ilang namamasada, hindi pa rin nakakatanggap ng fuel subsidy

Aminado ang Department of Energy na sisipa ang presyo ng imported na langis kapag sumali ang ibang bansa gaya ng Iran, Syria at Saudi Arabia sa giyera ng Israel at Hamas. Samantala, marami pa ring taxi at tricycle drivers at delivery riders ang hindi pa rin nakakakuha ng ayudang fuel subsidy mula sa gobyerno. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Lunes, 16 Oktubre 2023