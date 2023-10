Watch more on iWantTFC

Wala pang isang taon pero magkakaroon na ng second branch sa Maynila ang chicken biryani business ng mag-asawang Adbullah at Maha Ramadan.

Sinimulan ng mag-asawa ang pagbebenta ng chicken biryani sa isang kanto malapit sa tinitirhan nila sa Tondo gamit ang puhunang limang daang piso mula sa pinagbentahan nila ng kanilang maleta.

"I sold my luggage so I can start my business," kuwento ni Abdullah kay MIgs Bustos para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Nawalan ng trabaho si Abdullah at halos isang taong walang pinagkakakitaan.

Dumating sa punto na kinailangan nilang magbenta ng kanilang gamit sa bahay para may pangkain sila.

"Para mabuhay, nagbenta benta na lang ng mga gamit. Electric fan, rice cooker, damit, ganoon. Mga gamit sa bahay. Kung anong meron ako, gamit ko. Magkaroon man kami ng P100 masaya na kami kasi may pangbili kami ng isang kilong bigas," pagdedetalye naman ni Maha.

Pebrero ngayong taon lang nang simulan nila ang pagbebenta ng chicken biryani.

Ilang buwan makalipas, agad nakaipon ang mag-asawa at may sarili nang restawran sa Tondo at bago matapos ang taon, bubuksan na rin nila ang ikalawa nilang branch malapit sa Tutuban.

"'Yung chicken biryani namin is P100 lang kasi 'yung goal namin gusto rin namin makakain 'yung iba na ano, 'yung price niya is very cheap," pagmamalaki ni Maha.

Ang mabilis na paglago ng negosyo ng mag-asawang Abdullah at Maha alamin dito sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

