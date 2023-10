Bigtime na rollback asahan sa Oktubre 10

Watch more on iWantTFC

Bigtime ang magiging bawas presyo sa gasolina at diesel sa Martes. Paliwanag ng mga taga-industriya, bumaba ang demand sa langis dahil sa pangamba sa umiiral na mataas na interest rate ng Amerika at ilang bansa sa Europa. Pero paliwanag ng Department of Energy, hindi magagarantiya ang sunod-sunod na bawas-presyo sa petrolyo dahil nananatiling manipis ang suplay. TV Patrol, Sabado, 7 Oktubre 2023.