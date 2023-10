Pasahe sa jeep, may P1 'provisional increase' simula Oktubre 8

Watch more on iWantTFC

Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hirit ng jeepney operators at drivers na dagdag-P1 pasahe sa pampasaherong jeepney. Ikinatuwa ito ng mga tsuper at operator pero dismayado naman ang mga pasahero. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Martes, 3 Oktubre 2023