Bilyong pisong gastos ng NGCP pinapasa sa mga konsumer: Hontiveros

Ibinulgar ni Sen. Risa Hontiveros na bilyon-bilyong piso ang ipinapasa sa lahat ng konsumer ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP). Pero nilinaw ng NGCP na may basbas ito ng Energy Regulatory Commission at higit 10 taong gastos ang kasali sa sinisingil sa mga konsumer. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Martes, 3 Oktubre 2023