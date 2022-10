Watch more News on iWantTFC

Kilala bilang 'Duck Raising Center of the Philippines' ang Victoria, Laguna dahil sa dami ng mga kababayan natin na nag-aalaga at nagnenegosyo dito ng itik.

Nakilala ng KBYN sina Napoleon at Josephine Dator, ang mag-asawang utak sa likod ng tanyag na 'Itlog ni Kuya.'

Nagsimula lamang sa 500 pirasong itik ang mag-asawa.

Sa loob lamang ng anim na taon ay umabot agad ang bilang ng kanilang mga alaga sa 34,000.

"'Yung mga buyers namin galing kung saan-saan ‘yan. Araw-araw, pinipick nila 'yung sariwang itlog ng itik dito sa farm," kuwento ni Gng. Dator sa KBYN.

Isa sa mga layunin ng mag-asawang Dator ay ang mailapit ang presyo ng kanilang mga produkto sa masa kahit pa aminado silang hanggang ngayon ay bumabangon pa rin sila sa mga nagdaang dagok at pagkalugi.

Dahil sa determinasyon nila na ipagpatuloy ang kanilang nasimulang pangarap, napalawak din nila ang klase ng kanilang produkto.

Ang noo’y sariwang itlog lamang, nadagdagan na ng itlog na maalat noong 2006 na kilala na ngayon sa iba’t-ibang panig ng mundo.

"'Yung kultura natin ng pagkain natin ng itlog na maalat at balot, są ninuno pa natin 'yan. Pero 'yung industry, hindi na-i-improve. So, paano tayo makakacompete sa international market kung hanggang dito lang tayo? Doon din ipinanganak ang Tindahan ng Itlog ni Kuya," pagdedetalye ni Gng. Dator.

Matatagpuan sa kanilang 'Tindahan ng Itlog ni Kuya' ang mga produktong itlog na maalat, penoy at balot, roast pecking duck, ilang mga panghimagas at ang bago nilang produkto na pecking duck ham.

"Kung sinoman ang gustong matuto, pasyal lang kayo rito sa akin. Lahat ng natutunan ko, ibibigay ko sa inyo," pahayag ni G. Dator sa mga nais pasukin ang ganitong uri ng negosyo.



