Wala pa ring kuryente ang nasa higit 1 milyong residente sa iba-ibang bahagi ng Luzon dahil sa mga nasirang linya bunsod ng pananalasa ng Bagyong Karding. Tututukan naman umano ng National Grid Corporation of the Philippines ang Nueva Ecija at Aurora pero hindi pa nila matiyak kung kailan 100 porsiyentong maibabalik ang transmission lines. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Martes, 27 Setyembre 2022