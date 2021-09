Watch more on iWantTFC

Iniimbestigahan na ng pamahalaan ang ilang dealer at producer ng carrots sa La Trinidad, Benguet sa umano'y pagpasok ng mga smuggled na carrot sa merkado.

Ayon kay Lorna Menzi, isang dealer ng gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post, kakaunti na ang umoorder ng carrots mula sa kanila at malaki na rin ang ibinaba ng presyo dahil sa smuggled items mula sa China.

"Wala pong fresh vegetables na binibigyan ng permit mula sa ibang bansa, kasama na po ang Tsina. Kasama na po rito ‘yong carrots," ani Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes.

Tanging processed at frozen mixed vegetables lang aniya ang binibigyan ng permit para magamit ng mga embassy at hotel.

"Smuggled po ‘yan," patungkol niya sa umano'y carrots mula ibang bansa.

"Magkakaroon po ng joint task force. Imbestigahan po ‘yan… ‘yong mga reported na presence ng fresh carrots, lalong-lalo na sa Divisoria," dagdag ng opisyal sa isang televised public briefing.

Kabilang aniya sa task force ang Agriculture at Trade departments at ang Customs at Internal Revenue bureaus.

"Mahina na mula noong lumabas 'yung imported na carrots, nahihirapan na yung mga farmers na magbenta ng kanilang carrots pati na rin mga buyers namin umaaray na dahil konti na lang ang order sa Manila na," una nang sinabi ng negosyanteng si Menzi.

Mula 100 sako, hanggang 30 sako na lang aniya ang binibili ng mga suki nila mula sa Maynila dahil sa mas murang alternatibo.

Mas malaki, makinis at mura umano ang mga carrot mula sa China. Tinatapatan din daw ng mga supplier ng imported na gulay ang presyo nila kaya naman lalong bumababa ang bentahan, paliwanag ni Menzi.

Sa ngayon, wala pa naman aniyang nabubulok na gulay na kakaunti ang ani dahil sa madalas na pag-ulan noong nakaraang mga linggo.

Ngunit ang takot ni Menzi, baka bumagsak din ang presyo ng brocolli at cauliflower mula sa kanilang lugar dahil sa napapabalitang may smuggled na rin ang mga nasabing gulay pero hindi pa aniya sila nakakuha ng sample.