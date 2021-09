Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Inaasahan ng grupo ng mga pribadong paaralan na maipapasa ng Senado ang batas na tutulong sa kanila para makakuha ng preferential tax rate na 10 percent sa ilalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) Act.

“Sana maipasa na finally yung atin pong tax bill, yung clarificatory tax bill. Maganda naman po ang developments. Kagabi na terminate na po yung period of interpellation at inaasahan po namin na maaprubahan ito. May pag-asa po na bago mag session break ay maaprubahan po on third reading,” pahayag ni Atty. Joseph Estrada, managing director ng Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines (COCOPEA).

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Miyerkoles, sinabi ni Estrada na hirap na ang mga private school lalo’t mababa pa rin ang enrollment ngayong taon.

“Sa ngayon, nasa 60 percent pa lang tayo ng enrollment compared to last year. Pero yung last year is more than half lang nung enrolment natin prior to the pandemic so napakababa,” sabi ni Estrada.

Dahil sa hirap dulot ng pandemya, maraming mga magulang ang hindi na kinaya pang mapag-aral sa pribadong paaralan ang kanilang mga anak kaya’t minabuti na lamang nilang ilipat ang mga bata sa mga public schools.

Ang CREATE Act ay nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Marso para matulungan ang mga negosyong naghihirap sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ang tax rates ng mga paaralan ay mababawasan ng mula 10 prosiyento hanggang 1 porsiyento mula Hulyo 1, 2020 hanggang Hulyo 23, 2023 sa ilalim ng batas.

Pero sa bagong regulasyon ng BIR, itinaas ang income tax rate ng private educational institutions ng 150 porsiyento. Batay din sa regulasyon, dapat ay non-profit ang mga educational institutions para maka-avail ng tax relief.

“Malaking bagay ito dahil napakalaking increase yung ipinapataw ng BIR. Malaking bagay po ito sa pagpapatuloy ng pribadong paaralan lalo na doon sa kanilang kakayanan na maipagpatuloy yung trabaho ng school personnel, ng teachers at faculty lalo na para mainvest ito sa ating learning, flexible online learning at yung ngang inaasahan na pagbabalik natin sa in person classes,” sabi niya.

Mayroon na umanong 865 na mga pribadong paaralan ang nagsara o nagsuspinde ng kanilang operasyon simula pa ng pandemya nitong nakaraang taon.

“Tapos ngayon naman, ang unofficial data nasa mga 200 to 300 ang patuloy pa rin na nakasara o nakasuspinde. Lalong dumadami yung ating problema. Bukod sa sustainability nung schools o kakayahang magpatuloy, syempre tinitingnan natin yung epekto rin sa mga estudynate, sa mga bata. Nababangit palagai yung learning losses, ibig sabihin hindi nama-maximize yung kanilang kakayahang matututo kapag online lamang o flexible learning,” sabi niya.

Lumalabas na rin aniya yung kakulangan sa technical support, problema sa internet at mga gadget.

“Merong digital divide na tinatawag namin, lahat yan compounded na, patong-patong na,” sabi niya.

Samantala, naghihintay pa rin sila ng guidelines para sa in person classes. Nakatakda silang makipagpulong sa Department of Education para sa 20 pribadong paaralan na kasama sa pilot testing ng face-to-face classes.

“Marami kaming katanungan pa kasi ibang iba po ang sitwasyon sa pampribadong paaralan kaysa sa pampublikong paaralan. Ang sa amin, ang unang tanong ay paano natin masisiguro o maa-assure ang atin mga magulang na ligtas ang kanilang mga anak,” saad niya.

Dagdag niya na maging ang mga guro ay may agam-agam din sa kanilang kaligtasan. Nagkakaroon lamang aniya sila ng lakas ng loob kapag bakunado na.

- TeleRadyo 22 Setyembre 2021