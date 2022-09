Watch more News on iWantTFC

Maraming dahilan umano ang nasa likod ng pagtaas ng presyo ng noche buena items ngayong nalalapit na ang Pasko, ayon sa isang grupo.

Saad ni Steven Cua, pinuno ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, habang papalapit ang Disyembre ay tataas pa ang presyo ng mga pang-noche buena.

Aniya, may punto ang Department of Trade and Industry para payagan ang price hike.

Isa sa mga dahilan umano ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga sangkap para sa noche buena.

Ani Cua, may mga sangkap na mahal ang presyo sa ibang tindahan, na sa ibang tindahan naman ay naka-sale.—SRO, TeleRadyo, Sept. 21, 2022