Pag-alis ng excise tax sa langis kinontra ng DOF

Irerekomenda ng Department of Finance kay Pangulong Marcos na huwag bawasan o alisin ang excise tax o value added tax sa produktong petrolyo. Ito'y sa kabila ng pagsirit ng presyo ng diesel at gasolina. Pakiusap naman ng isang mambabatas sa mga kumpanya ng langis: huwag munang magtaas-presyo hanggang sa dulo ng taon. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Martes, 19 Setyembre 2023.