May inaasahang big-time price rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo pero ang gasolina, nanganganib na tumaas ang presyo. Pero babala ng mga eksperto, posibleng tumaas din ang presyo ng diesel sa pagpasok ng taglamig sa Europa at Amerika. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Biyernes, 16 Setyembre 2022.