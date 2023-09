Watch more on iWantTFC

Nagbabadyang tumaas pa ang presyo ng mga bilihin pati pamasahe sa pagtatapos ng taon kasabay ng patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo, ayon sa isang survey ng mga local business owners.

Ayon kay Steven Cua, Philippine Amalgamated Supermarket Association president, pagkain pa rin ang maaaring magtaas ang presyo bago matapos ang taon. Ito ay dahil masyado aniyang umaasa ang Pilipinas sa mga inaangkat na produkto kasama na ang pagkain, imbes na palakasin ang mga industriyang magbibigay seguridad sa pagkain ng mga Pilipino.

"I am talking about basic [necessities] kasi halos lahat ng sangkap natin imported e. Wala na tayong magawa doon. Too late na to do something," aniya sa panayam sa TeleRadyo Serbisyo.

Ani Cua, isang paraan ng mga manufacturers para kumita ay paliitin ang laki ng mga produkto imbes na itaas ang presyo.

Payo niya sa mga Pilipino: bukod sa trabaho, dapat ay may maliit na negosyo ang isang pamilya para pandagdag sa kinikita.

"Uni-tiis muna tayo," dagdag niya.