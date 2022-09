Ilang call center agents, ikinatuwa ang pagpapalawig ng WFH set-up

Watch more News on iWantTFC

Pinalawig pa ang work-from-home arrangement para sa mga empleyado ng information, technology, and business process management enterprise. Ikinatuwa ito ng ilang call center agents. Pero para sa grupo ng IT at business process companies, hindi makatutulong sa pangmatagalan ang hybrid set-up sa industriya. Nagpa-Patrol, Reiniel Pawid. TV Patrol, Linggo, 11 Setyembre 2022