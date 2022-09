Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Sinasabing nakikinabang ang maraming overseas Filipino workers o OFWs tuwing humihina ang palitan ng piso kontra dolyar.

Sa katunayan, nitong Huwebes, humina pa ang piso sa dolyar sa P57.18.

Ayon sa isang ekonomista, bagama't may "positibo" itong epekto sa OFWs, hindi naman ito pangmatagalan.

"Nakikinabang ba sila? Bahagya, hindi pangmatagalan. Minsan, siguro mga ilang araw, ilang linggo … Pangmadalian lang ‘yan, hindi pangmatagalan," sabi ni Prof. Emmanuel Leyco sa TeleRadyo ngayong Sabado.

"Kung anuman ang itinaas ng dolyar kinakain din 'yan ng inflation. I don’t think that would be beneficial in the long run."

Kamakailan ay nagtaas din ng interest rate ang European Central Bank, ani Leyco, matapos magtaas ng Estados Unidos.

Dahil dito, aniya, "dadausdos lalo" ang piso kontra dolyar.

"Mahihirapan tayo sa ating pangangalakal," dagdag niya.

Maraming ekonomista ang nagsasabi na magtatagal ang mahinang piso hanggang unang quarter ng 2023, ayon kay Leyco.

— TeleRadyo, Setyembre 10, 2022