Vegetable prices still rising as demand exceeds supply

Vegetable prices in the Philippines continue to rise as demand exceeds supply, an official of the Nueva Vizcaya Agricultural Terminal Inc. said Thursday.

NVAT general manager Gilbert Cumila said wholesake prices of tomatoes at the NVAT are at P120-P130 a kilo while sultan bell peppers now go for P330-P360 a kilo.

"Halos lahat mataas pati talong na mura 2 weeks ago," he said.

Onion prices, meanwhile, remain steady while cabbage prices have dropped from P80 to P40/kg.

NVAT prices as of Sept. 6, 2023:

Ampalaya -Bilog 60/65/kilo

Ampalaya-Long 60/65/kilo

Beans - Maroon 80/90/kilo

Beans - Pencil 90/100/kilo

Broccoli 90/100/kilo

Cabbage -first class 30/35/kilo

Cabbage - 2nd class /Kilo

Camote -Big. 35-40/kilo

Carrots -Unwashed 60/80/kilo

Carrots -Washed 80/85/kilo

Cauliflower 70/80/kilo

Celery 70/90/kilo

Chayote -Bunga 40/45/kilo

Chayote- Tops 20-25/kilo

Cucumber 50/55/kilo

Eggplant long 30/35/kilo

Gabi/galyang -Small 45/50/kilo

Garlic -kanso 620/650 bag 7kls

Garlic -superwhite 650/660/bag 7kls

Ginger -Hawaii 65/70/kilo

Ginger -taiwan 30/35/kilo

Ginger -native 25/30/kilo

Onion -Leeks 45/50/kilo

Lettuce- Green ice 100/120/kilo

Lettuce -IcebUrge.

Okra 15/20/kilo

Onion- Red lokal 1000/1100/size #1 10kilo bag

Onion-white lokal 650/680 size big Med.bag

Pepper -Panigang 40/50/kilo

Pepper- Plastic 300/320 /kilo

Pepper -Sultan 330/360/kilo

Pepper -Taiwan 350/380/kilo

Pechay 15-20/ kilo

Potato -Super XL 110/120/kilo

Radish 20/25/kilo

Sitaw 50/60/kilo

Squash bella 13-15/kilo

Squash malandi 10-12/kilo

Squash suprema 17-18/kilo

Sweet Peas 100/130/kilo

Tomato –Avatar 120/130/kilo

Tomato -Diamante 120/130/kilo

Turmeric. 20-25/kilo

Winged Beans/Pallang 20-25 per bundle

Wombok. 25/30/kilo

Yakun 20-30/kilo

FRUITS