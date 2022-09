Mga exporter, OFW, maaaring makinabang sa paghina ng piso

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Inaasahang makikinabang ang mga exporter at mga kaanak ng mga overseas Filipino workers (OFW) sa paghina ng palitan ng piso kontra dolyar, ayon sa isang negosyante.

“Well, maraming problema exporters, it helps that maganda-ganda yung palitan para sa kanila,” ani Sergio Ortiz Luis Jr., pangulo ng Philippine Exporters Confederation Inc.

Aniya, halos lahat ng exporters ay makikinabang sa pagbaba ng palitan ng piso kontra dolyar.

“Lalo na yung mga, ika nga yung kokonti lang ang import component ano, lalo na yun talaga yung based on our agri products, tsaka yung mga forest products natin, eh halos 100 percent eh nakikinabang.”

“Yung meron naman sa mga industry natin na saexport gaya ng halimbawa yung mag electronics, garments, ang mga raw materials niyan ay imported, mga 60-70 percent. So tabla lang sila roon sa doon sa porsiyento ng iniimport nila.”

Pero sabi ni Ortiz Luis, marami nang Pilipino ngayon ang umaasa sa dolyar.

“Alam mo naman na medyo sa ating mga Pilipino ngayon eh umaasa sa dolyar," kuwento niya.

“Nung araw, ang Pilipino, ayaw nila ng mataas ang palitan sa mga dolyar, pero ngayon, alam mo naman ilan ba yung ating OFW… dagdag mo yung mga exporter, yung tourism industries, majority ng Pilipino ngayon umaasa sa dolyar. Di gaya nung dati,” paliwanag niya.

Aminado naman si Ortiz Luis na tatamaan ang mga importers sa pagbaba ng halaga ng piso.

“Pero yung kagandahan naman noon eh napipilitang bumili ng local ang mga tao, at ang ating manufacturing,” sabi niya.

--TeleRadyo, 7 Setyembre 2022