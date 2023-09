Pakiusap ng DTI sa rice retailers: 'Sakripisyo muna'

Watch more on iWantTFC

Nakiusap ang Department of Trade and Industry sa mga nagtitinda ng bigas na magsakripisyo muna ng kita para sa publiko sa harap ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na magpatupad ng price ceiling sa bigas. Umaalma ang mga negosyante at iginiit na hindi nila ibibigay nang palugi ang mga naunang suplay na nakuha nila. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Sabado, 2 Setyembre 2023.