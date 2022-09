Presyo ng mga parol sa Las Piñas, tumaas na rin

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Ikalawang araw na ng "ber months" at tulad ng nakagawian ng marami, taas presyo na din ang mga parol.

Sa St. Andrew's sa Las Piñas City na 30 taon nang gumagawa ng mga parol na gawa sa capiz, halos 25 porsyento ang itinaas sa presyo.

Ayon sa may-ari nito na si Andrew Flores, tumaas din kasi ang presyo ng mga materyales, partikular ang capiz na inaangkat pa mula Bataan.

Ang small size na parol mula P600, P800 na ang bentahan ngayon. Ang medium size na parol naman, mula P1,300, umakyat sa P1,600. Ang large size naman, mula P1,800, pumalo na sa P2,000.

May mga parol ding tinitinda dito na gawa sa kawayan at plastik. Mula P45, nasa P50 na ito ibinebenta kada piraso. Tumaas rin kasi pati ang presyo ng kawayan, plastik at pandikit.

Pero ang mga parol ni Flores patok pa rin sa mga Pinoy. Sa katunayan, Agosto pa lang, marami nang customer ang nagsisibilihan na sa kanya.

Pagdating ng buwan ng Oktubre at Nobyembre, mas lalong dumarami ang mga bumibili sa kanila ng parol.

Ayon kay Flores, posibleng magtaas pa sila ng presyo kung tataas din ang presyo ng gasolina at mga materyales na ginagamit nila sa mga susunod na araw hanggang sa Pasko.—Ulat ni Larize Lee, ABS-CBN News