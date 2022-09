Grupo ng supermarket may payo ngayong ber months

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Ngayong "ber" months, inaasahang tataas pa ang presyo ng mga bilihin kaya may payo ang grupo ng supermarkets para makapaghanda ang mga consumer.

Payo ni Philippine Amalgamated Supermarket Association President Steven Cua, abangan ang mga sale section sa mga pamilihan.

"If you see a good deal, palaging may sale area ang supermarket [for example. Special deal, buy 2 take 1, less 40 percent and those are good deals lalo na kung lalampas ng end of the year in preparation for Christmas, sulit," ani Cua.



Aminado ang grupo na nangangapa pa sila kung paano paghandaan ang Kapaskuhan lalo't nasa transition period ang bansa mula sa pandemya.

Hindi pa matiyak kasi ang galaw ng mga konsyumer ngayong nasa transition period ang bansa sa COVID-19 kaya hinrap ang mga retailer na tantiyahin kung paano paplanuhin ang pagkuha ng mga produkto sa suppliers.

"We are just waiting kumbaga for better economic conditions para sana we will reserve accordingly with suppliers and suppliers will have economic condition good enough for them to be able to order their raw materials, plan ahead of production, deliver the goods ordered by retailers," ani Cua.