Gasolinahang nagtitinda ng murang gasolina dinagsa

MAYNILA – Bago pa ang taas-presyo ng produkong petrolyo ngayong Martes, marami ang mga motoristang pumila sa mga gasolinahan para magpakarga na.

Sa isang gasolinahan sa Pasig City, bago mag-hatinggabi ngayong Martes, siksikan na ang mga tsuper. Kahit mga pribadong sasakyan, nagpakarga na para hindi na abutan ng oil price hike.

Marami ang mga nagpapakargang jeep dito dahil mura ang krudo sa gasolinahang ito. Ang ilang mga jeepney driver, mas marami ang pinakarga para makatipid.

Isa sa mga suki ng gasolinahan na ito ang si Gary Molina, 44. Aminado siya, dagdag-pasakit na naman sa mga katulad niyang driver ang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo. Nagkarga siya ng P700 habang hindi pa epektibo ang dagdag presyo para makaraming ikot ngayong araw.

Mula sa gasolinahan, ihahatid niya ang kaniyang minamanehong jeep sa paradahan nito. Mula naman sa paradahan, magbibisikleta na siya pauwi ng bahay para makatipid sa pamasahe.

Sa anim na oras na pamamasada, ang natira kay Molina, matapos kaltasan ng P400 na boundary at P700 na krudo, ay nasa P350 pa.

Swerte pa ito para sa kanya, pero ngayong Martes, ayon kay Molina, hirap na siyang maka-P350 muli dahil mas mahal na ang krudo.

Single parent si Molina na may tatlong anak. Ang dalawa sa mga ito para hindi siya mahirapan lalo't nangungupahan lamang siya, iniwan niya muna sa kamag-anak sa Bato, Camarines Sur.

Dahil mahina ang kita ngayon, hindi pa niya naku-kompleto ang gamit sa eskwela kagaya ng notebook ng kaniyang anak.

Pero para kay Molina, hindi siya pabor sa hinihirit na dagdag sa pamasahe dahil marami umano ang maaapektuhan.

Ang PISTON, bagamat aminado sa epekto ng panibagong taas sa presyo ng krudo, hindi rin pabor sa taas sa singil sa pamasahe

"Hindi po siya makakasapat eh kasi kung dagdag pamasahe eh tumataas naman din ang presyo ng bilihin at apektado rin naman yung mga driver operator pati pamilya nila kasi sumakay din naman ito," ani Ruben Baylon, deputy secretary general ng Piston.

Para kay Molina, sapat na na may maipapadala pa siya sa mga anak sa probinsya at may matira para sa pagkain sa araw-araw. Habang buhay daw, may pag-asa.—Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News