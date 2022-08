Watch more News on iWantTFC

Nasa dalawang libo ang bilang ng mga free-range chicken ang inaalagaan sa 37 hektarang The King’s Farm ng negosyanteng si Wyden King sa San Miguel, Bulacan.

"We will eventually have 14 houses of chicken houses of 1,000 each," pahayag ni King kay Kabayan Noli de Castro.

Baguhan pa lang sa industriya si King kung kaya't katuwang niya sa pagpapatakbo nito ang batikan sa pagpapalaki ng free-range chicken na si Tina Morados-Papillon.

May sariling manukan noon si Papillon pero nang tumama ang COVID-19 pandemic napilitan silang isara ito.

Sa pag-aalaga at pagpapalaki ng mga free-range chicken, mahalagang isaalang-alang ang sukat ng bahay nito.

Kailangan din na malayang nakagagalaw ang walong manok sa kada isang metro kwadradong sukat na espasyo.

"Kasi as comfortable 'yung mga chicken sa kanilang ginagalawan, wala silang stress. So kung wala silang stress, hindi sila magkakasakit. Hindi mo kailangang gumamit ng antibiotic. Ganu'n din kapag nasa labas na sila, sa ranging over a period of 10-12 weeks," pagdedetalye ni Papillon sa KBYN.

Kinakailangan ring nakalilipad, nakagagala, nakalalanghap ng sariwang hangin, may sapat na sinag ng araw at masustansyang pagkain ang mga ito.

Para sa mga free-range chicken na nasa 60 araw na ang edad, kung maulan ang panahon, nakapirmi muna sila sa kanilang tahanan at wala munang gala.

Sa kabila nito, dapat siguruhin na nakukuha pa rin ng mga manok ang sustansyang kailangan ng pangangatawan nila.

Binibigyan sila ng mga masusustansyang pagkain gaya ng lemon grass juice at malunggay na pawang mga organiko at walang kemikal.

Para walang sayang, maski ang chicken manure o ang dumi ng manok ay ginagamit din nila bilang pataba naman para sa mga halaman sa paligid ng farm.

Personal na sinubukan ni Kabayan kung paano ginagawa sa farm ang dressing ng manok o iyong maaari nang ibenta sa merkado.

Sa negosyong tapat at mayroong adbokasiya na makatulong sa kapwa, walang sinuman ang matatalo dito.

"We want to share the learning. It is to create abundance and be a blessing to others, 'no. That's what God wants us to be. God blesses us so we could bless others," ani King.

