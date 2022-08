Watch more News on iWantTFC

Dapat munang magsumite ng clearances mula Bureau of Internal Revenue, Securities and Exchange Commission at iba pang ahensiya bago umano aprubahan ng National Telecommunications Commission (NTC) ang investment agreement ng ABS-CBN at TV5. Kinuwestiyon naman ng isang mambabatas ang naturang utos ng NTC na labas na umano sa kapangyarihan nito. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Miyerkoles, 24 Agosto 2022