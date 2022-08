Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Nanawagan ang iba't ibang food manufacturers na payagan sila makapag-angkat ng asukal sa Pilipinas sa gitna ng sugar shortage sa bansa.

Ayon kay Atty. Jorenz Tañada, corporate and regulatory affairs director ng Coca-Cola Beverages Philippines, Inc, ibang antas ng asukal kumpara sa pangkaraniwang nabibili sa mga palengke ang ginagamit na kalidad ng asukal ng mga beverage manufacturers.

Hinihiling ng Coca-Cola na payagan silang mag-angkat ng premium sugar mula sa ibang bansa. Nasa 30-40% ng production lines ng kumpanya ang hindi gumagana dahil sa kakulangan ng primary ingredient kagaya ng asukal.

Kung papayagan na umangkat ng premium sugar ay aabot umano ng apat hanggang limang linggo bago dumating ang suplay sa Pilipinas mula sa pinakamalapit na bansa na pwedeng mag-supply ng asukal.

Pero ayon kay Tañada, local farmers at domestic economy ang priority ng Coca-Cola sa ginagamit na asukal, at gusto lang nila na tuloy-tuloy ang magiging produksyon at magkaroon ng sapat na suplay ng asukal.

Ayon naman kay Alfred Yao, owner at founder of Zest-O, umaasa sila na sa September o October sila magkaroon na ng bagong ani ng asukal.

Paliwanag niya, ang buwan ng Agosto ang kritikal sa suplay ng asukal, dahil baka kulangin ang suplay na mayroon ang Zest-O.

Binabagalan umano ng Zest-O ang produksyon upang umabot sa susunod na batch ng suplay ng asukal, dahil sa tantya ng Zest-O, ay hanggang September lang aabot ang kanilang suplay ng asukal.

- Humihiling din ang kumpanya na makapag-angkat ng asukal.—SRO, TeleRadyo, Agosto 19, 2022