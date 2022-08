Ilang negosyo apektado ng pagtaas ng presyo ng sibuyas

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Maluluha na lang talaga ang mga negosyante sa presyo ng sibuyas.

Ang dati kasing P70 to P80 kada kilo ng pulang sibuyas, tumaas na sa P100 to P120. Habang ang dating P160 na puting sibuyas sumipa na sa P400 to P450 kada kilo.

Sa karinderya ni Arlene Bayla sa Buendia, tipid na ang paggamit ng sibuyas sa kanilang mga tinitindang ulam. Minsan, isang piraso na lang ang ginagamit sa bawat putahe.

"Instead na dalawa o tatlo ang ilalagay namin nagiging isa na lang. Kasi need namin magtipid para di magtaas ang price ng food namin," ani Bayla.

Ang isang tindahan ni Abdul Karim ng shawarma sa may Taft Ave., napilitang gumamit ng pulang sibuyas ngayong araw dahil na rin sa kakulangan ng supply ng puting sibuyas.

Dahil dito, apektado ang lasa ng kanilang mga ibinebentang shawarma.

Pero ayon kay Karim, mas pipiliin niya pa ring bumili ng puting sibuyas kahit na mahal ang presyo nito.

"We do not like to [changing] the style for the food, especially the white onion ... It is nice for our sandwich ... The red onion is strong in the sandwich when you eat it," aniya.

Ayon kay Bayla at Karim, naiintindihan nilang nagsisitaasan ang presyo ng mga sangkap hindi lamang ng sibuyas.

Hangga't maaari, hindi pa umano sila magtataas ng presyo ng kanilang paninda para patuloy silang balik-balikan ng kanilang mga customer.—Ulat ni Larize Lee, ABS-CBN News