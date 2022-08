Heritage tourism sa Bataan unti-unting bumabalik

Watch more News on iWantTFC

Kinagigiliwan ngayon ng mga local at foreign tourist ang "tour from the past" attraction sa bayan ng Bagac, Bataan.

Bentahe ng 400-hectare Filipino old establishment haven ang pagpapasigla sa heritage tourism ng probinsya.

Makikita sa Las Casas ang replica ng Hotel de Oriente na sikat na hotel sa Binondo na itinayo noong 1889.

Pagpasok sa hotel, bubungad ang napakalaking "Spolarium" ni Juan Luna na gawa mula sa pira-pirasong kahoy.

Nagsilbi itong function area sa mga malalaking pagtitipon sa bansa kagaya ng Asia Pacific Economic Cooperation.

Atraksyon din ang kopya ng Cathedral Shrine Parish of Saint Joseph ng Balanga City na nakatayo sa gitna ng ilog. Libo-libong magkasintahan na ang nagsabi ng "I do" sa nasabing simbahan. Malilibot ang lugar sa pamamagitan ng balsa.

Napalilibutan ito ng 63 makasaysayang lumang bahay na mula pa sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Ang classic designs at furniture sa lugar ay gawa ng mga local artisan na karamihan ay tubong Bataan.

Mula sa mga murals sa dingding hanggang sa bricks sa kalsada ay locally-made.

Patok rin ang mga pagkaing gawa sa kasoy at dilis na pangunahing produkto ng probinsya.—Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News