PANOORIN: Paano nililinis ang mga bagon ng MRT-3

Watch more on iWantTFC

Hindi pa posible ang tuloy-tuloy na pagbiyahe ng mga tren ng MRT-3 para sa mga nagtatrabaho at umuuwi ng gabi, ayon sa Director for Operations ng Metro Rail Transit (MRT) 3.

Makakaapekto kasi ito sa maintenance schedule sa mga tren at pagkukumpuni sa mga riles at mga bagon na ginagawa pagkatapos ng huling biyahe.

"'Pag ma-delay po ng konti ‘yung isa, apektado po ‘yung iba. So kailangan po natin as per time schedule, masunod natin,” sabi ni Oscar Bongon, Director for Operations ng MRT-3.

At para mas maintindihan ang pangangailan ng sistema, pinasilip nila ang maintenance activities na nangyayari sa MRT-3 depot.

Dumadaan sa daily inspection ang mga tren para masuri ang underbody nito. Ang iba ay naka-schedule para sa train wash, aircon maintenance, at troubleshooting.

Ginagawa nila ang mga ito para masiguro ang ligtas, komportable, at walang aberya sa biyahe ng mga pasahero.

Iisa lang din ang linya ng MRT-3 na kailangan i-maintain, hindi tulad sa ibang bansa na marami ang linya kaya nakakapag-operate ang mga ito ng 24 hours.

Sa ngayon ang operating hours ng MRT-3 ay nagsisimula pasado alas-4 ng madaling araw at nagtatapos ito pasado alas-10 ng gabi.