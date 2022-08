Ilang panaderya nagsasara na dahil sa pagkalugi

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Mahina pa rin ang bentahan ng tinapay sa mga community bakeries, ayon sa isang grupo ng mga panadero.

Ayon sa pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino na si Chito Chavez, marami ng panaderya ang nagsara. Wala pang eksaktong bilang ng mga apektadong panaderya ang asosasyon pero aniya, marami-rami na ito simula pa noong tumama ang pandemya.

Ang kawalan ng mamimili ang isa sa dahilan ng pagtiklop ng mga community bakery. Idadag pa ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing sangkap sa pagawa ng tinapay, kagaya ng harina at asukal.

“Ang concern namin talaga 'yung sale humina. Talagang may problema sa baba, mahina. There are so many bakeries are closing down. Marami 'yung tumitiklop na,” ani Chavez.

Ramdam na ramdam umano ng mga community bakery ang epekto nito sa kanilang negosyo. Kaya isa sa mga solusyon para kahit papano ay makapagpatuloy ang mga may-ari ng bakery ng kanilang negosyo, ay ang pagtaas sa presyo ng kanilang tinapay.

Sa ilang bakery sa Metro Manila, nasa P1 hangang P3 ang itinaas ng presyo ng tinapay depende sa klase nito. Ang iba, hindi nagtaas sa presyo ng pandesal na isa sa mga pinakamabenta.

Ang diskarte ng nagtitinda ng tinapay na si Jovylyn Pidlao ay binabawi na lang sa ibang tinapay para hindi malugi.

“Bumawi lang po kami sa burger buns pero 'yung pandesal po namin, same price padin 'gaya po ng dati,“ aniya.

Problema rin nila ang pag-kaunti ng mga mamimili. Ayon sa ilang mga tindera, nagbawas na ang ibang suki nila ng binibiling tinapay. Ito rin ang dahilan kaya hindi nila basta basta binago ang presyo ng pandesal na nasa P2 lang.

Pero ang ibang bakery, pumalo na sa P3 ang pandesal, kaya ang iba sa kanila ang diskarte naman ay ang pagbawas sa timbang nito.

Para makatipid sa asukal, isa sa mga isinusulong ngayon ni Chavez ang ibalik ang dating pandesal na hindi masyadong gumagamit ng asukal.

Sa pagbubukas ng klase, umaasa si Chavez na dadami na ulit ang kanilang kustomer, lalo na ang mga may bakery malapit sa paaralan.

Umaasa din sila na sana, hindi na tumaas pa ang presyo ng sangkap sa tinapay gaya ng harina at asukal.

Ayon kay Chavez, halos wala nang pagalaw ngayon sa presyo ng harina. Ang asukal na lang ang isa sa mga tumataas ang presyo.—Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News