Magsasanib-puwersa ang ABS-CBN at TV5 para maihatid sa publiko ang mas pinalakas at pinagandang mga palabas at balita sa telebisyon. Papasok naman ang Cignal Cable sa Sky Cable para mapalawak ang naaabot na subscribers at masuportahan ang "digital infrastructure" ng pamahalaan. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Huwebes, 11 Agosto 2022.